Курс валют на 21 ноября: гривна вернулась к росту

Курс доллара на межбанке стабилизировался и остался на прежнем уровне – в продаже 24,17 гривен за доллар и до 24,14 гривен за доллар в покупке.

Национальный банк Украины на четверг, 21 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару более чем на две копейки – до 24,18 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 20 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2418,3603 гривны (-2,0325);

– 100 евро – 2674,4647 гривны (-6,6044).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке был стабильным и к концу торговой сессии остался на вчерашнем уровне – 24,17 гривен за доллар в продаже и 24,14 гривен за доллар в покупке.

Напомним, НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе.





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© Finance.bigmir.net НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафеИсточник: http://finance.bigmir.net/news/103146-NBU-planiruet-razreshit--snimat--nalichnye-s-kart-v-magazinah-i-kafe © Finance.bigmir.net

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