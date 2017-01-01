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Фондовый рынок США закрылся снижением

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Торги на Американской фондовой бирже в среду, 20 ноября, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Фондовый рынок США закрылся снижением
Фондовый рынок США закрылся снижением
depositphotos.com

Индекс Dow Jones снизился на 0,40% – до 27821,09  пункта.

Индекс S&P 500 уменьшился на 0,38% – до 3108,46 пункта.

NASDAQ потерял 0,51% – до 8526,73 пункта.

Напомним, депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн.

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Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
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