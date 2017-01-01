Фондовый рынок США закрылся снижением

Торги на Американской фондовой бирже в среду, 20 ноября, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Фондовый рынок США закрылся снижением depositphotos.com

Индекс Dow Jones снизился на 0,40% – до 27821,09 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 0,38% – до 3108,46 пункта. NASDAQ потерял 0,51% – до 8526,73 пункта. Напомним, депутаты предлагают повысить порог финмониторинга до 400 тыс грн. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

КорреспонденТ.biz