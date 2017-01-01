Сколько Минфин тратит на студентов по госзаказу

Анализ показал, что подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах.

Средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс грн. depositphotos.com

Министерство финансов подсчитало, во сколько стране обходится содержание студентов, которые учатся за счет государства. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Анализ показал, что подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах: в Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% высших учебных заведений, получающих средства из государственного бюджета. Эти учреждения обучают более 59% процентов студентов по госзаказу, на подготовку которых приходится более 65% расходов государственного бюджета.



Средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс грн.

Общий фонд на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн.

Общий фонд на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн mof.gov.ua

Вузы, обучающие более 59% процентов студентов по госзаказу:

Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) – 143 тыс грн;

Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) – 100 тыс грн;

Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) – 83 тыс грн;

Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) – 77 тыс грн;

Национальный университет “Одесская морская академия“ (НУ “ОМА“) – 75 тыс грн.

Стоит отметить, что данные собирали только по тем вузам, которые находятся в управлении Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Государственной налоговой службы.

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