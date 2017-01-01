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Отопление не подорожает из-за отмены ограничений на тарифы — Гончарук

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Премьер сообщил, что правительство работает над снижением цен на коммунальные услуги.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Отопление не будет дорожать из-за отмены ограничений на тарифы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает ТСН.

Читай также: Отмена ограничения на тарифы по теплу: Будут ли украинцы платить больше

Постановление о граничных тарифах на тепло правительство Гончарука отменило на прошлой неделе. Такое решение Кабмин принял из-за активных обращений местных властей, которые требовали отменить ограничения на тарифы.

Стоит отметить, что ограничить тарифы приняло решение предыдущее правительство. Нынешнее считает, что постановление было экономически не обоснованным.

Гончарук также пообещал сделать все, чтобы тарифы на тепло не выросли.

Напомним, киевлянам начали приходить новые платежки за электроэнергию.

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Теги: Гончарук, коммуналка, ограничение тарифов
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