Вопрос-ответ: Все подробности по начислению субсидий на "коммуналку"

В министерстве ответили на интересующие украинцев вопросы.

В Украине с 1 октября работает новая система выплат льгот, которые предназначены для оплаты коммунальных услуг. Министерство социальной политики отвечает на самые популярные вопросы украинцев.

1. В ноябре мне пришла платежка с полным размером платежа, хотя я льготник. Раньше у меня была прописана только часть платежа, в соответствии с размером льготы. Почему так?



С 1 октября 2019 в Украине введена монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники могут получить средства в наличной или безналичной форме.

Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот.

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2. Какими будут суммы выплат для льготников?



С 1 октября 2019 введен новый механизм выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом порядок расчета льгот остается почти неизменным.

Размер льгот ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения.



Сумму льгот будут рассчитывать исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.



3. Как осуществлять оплату коммунальных услуг льготникам с ноября 2019?



Государство выплачивает деньги за льготы каждому человеку в отдельности - выдает наличными или переводит на счет Сбербанка.



Выдача в наличной форме возможна только при условии, если льготник написал соответствующее заявление в орган соцзащиты до 15 октября 2019 года.



Льготник, который получил наличные, платит за потребленные коммунальных услуги полную сумму платежки.



Те льготники, которые не написали заявление на получение льготы наличными - имеют дело с безналичным расчетом.



4. Как осуществить оплату, если у меня безналичная форма выплаты льгот?



Если у вас безналичная форма выплаты льгот, то часть платежей за вас осуществляет АО “Сбербанк“, а часть - вы платите самостоятельно.

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Перечисление средств Сбербанком поставщикам услуг осуществляется в следующей последовательности: поставка тепловой энергии, поставка и распределение природного газа или поставка и распределение электрической энергии при наличии соответствующего вида индивидуального отопления, снабжения горячей воды, централизованное водоснабжение, централизованное водоотведение, снабжение и распределение электрической энергии, поставки и распределение природного газа, обращения с бытовыми отходами, услуги по управлению многоквартирным домом, взносы за встановления, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.



То есть сейчас Сбербанк осуществляет перечисление средств не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы), а по приоритетному принципом - когда сначала производится оплата за тепло, газ, электроэнергию и т. д.



Если сумма льгот достаточна, то уплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств льгот будут перечислены на следующий месяц.



Если суммы льгот недостаточно, то будет оплачено лишь за те услуги, на которые хватит средств. А услуги, за которые нужно доплатить - Ощадбанк пришлет вам СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги).



Также вы можете зайти в свой личный кабинет на сайте Сбербанка, где отражается движение средств по вашей учетной записи.



5. Я слышал, что новый механизм позволяет сэкономить часть средств и оставить их себе. Как это возможно?



Это зависит от того, в какой форме вы получаете выплату льгот: в наличной или безналичной форме.



Если в наличной - после полного расчета с поставщиками услуг вы можете оставить сэкономленные наличные себе.

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Если в безналичной - все сэкономленные средства можно получить только после завершения отопительного периода (ориентировочно с июня). СМС о сумме сэкономленных средств вам пришлет Ощадбанк. Если вы имеете счет в Сбербанке, то эти средства автоматически будут зачислены на него. Если у вас нет счета - то вы можете его открыть с июня по декабрь текущего года, и на него будут зачислены эти деньги.



6. Если я не хочу работать со Сбербанком, можно выбрать какой-то другой банк?



Сейчас Минсоцполитики работает с 38 уполномоченными банками. Для наличной формы выплаты льготник может выбрать любой из них, а также доставку льгот через Укрпочту.



Для безналичной формы выплат Сбербанк является единственным вариантом на сегодня.



7. Что делать льготникам, которые не подали заявление на наличную монетизацию, а правление ОСМД не хочет подписывать соглашение со Сбербанком?



Согласно нормам законодательства, если правление ОСМД не заключило договора с АО «Ощадбанк» для перечисления сумм льгот, оно не имеет права до 1 июня требовать оплаты услуг от льготников за соответствующие неотапливаемый и отопительный периоды.

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АО “Сбербанк“ может осуществлять перевод средств на счета правления ОСМД (кроме выплат на управление многоквартирным домом) на основании договора.



То есть льготнику, если речь идет о безналичной форме, нужно дождаться лета и, получив остаток средств, рассчитаться с поставщиком услуг.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий.

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