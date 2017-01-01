Известен размер штрафов за незаконно спиленные елки перед Новым годом

Размер штрафных санкций зависит от того, на какой территории было спилено дерево.

Размер штрафных санкций за незаконно спиленные елки зависит от того, на какой территории было спилено дерево. Об этом сообщили в пресс службе Гослесагентства.

Размер ущерба зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки (в лесу или в пределах населенного пункта) и диаметра дерева в коре у шейки корня, в частности возмещается вред за незаконную вырубку хвойных деревьев, возраст которых до 41 года в декабре-январе:



до 10 см (диаметр дерева в коре у шейки корня) - 498,47 грн

10,1-14 см - 878,25 грн

14,1-18 см - 2254,97 грн



Если дерево спилили на территории природно-заповедного фонда за пределами города, то штрафы будут такими:



до 10 см (диаметр дерева в коре у шейки корня) - 279 грн

10,1-14 см - 480 грн

14,1-18 см - 1221 грн



Если спилили дерево на территории города или любого другого населенного пункта, то штрафы будут еще больше:



до 10 см (диаметр дерева в коре у шейки корня) - 1152 грн

10,1-14 см - 1500 грн

14,1-18 см - 1852 грн



Кроме того, согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях лесонарушители платят еще и штраф за незаконную рубку хвойных деревьев в размере от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (510-1020 грн), а должностные лица от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов (2550-5100 грн).

Читай также: Большинство украинцев поддерживают борьбу с уклонением от налогов — опрос

Согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины “Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса“ определено, что незаконная вырубка деревьев или кустарников в лесах, а также перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников наказывается штрафом от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (17000-25500 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением (или лишением) свободы на срок до трех лет.

Напомним, водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

