В Украине уменьшился размер субсидий — Госстат

Средний размер субсидий в прошлом месяце сократился на 8,7%.

Средний размер субсидий для оплаты коммунальных услуг в прошлом месяце сократился на 8,7%, до 492,1 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным ведомства, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в октябре получили более 2,4 млн домохозяйств.

В 2019 году (с января по октябрь) за предоставлением субсидий обратились 3,7 млн домохозяйств. При этом с начала года они были назначены почти 4,7 млн домохозяйствам с учетом тех, которые подали заявки еще в 2018 году.

Сумма субсидий с начала года составляет 1,7 млрд грн. Стоит отметить, что за аналогичный период 2018 года сумма была меньше — 1,2 млрд грн.

В октябре за субсидиями обратились более 1,1 млн домохозяйств, а назначили – почти 1,4 млн домохозяйствам.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий.

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