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В Украине уменьшился размер субсидий — Госстат

Комментариев: 3
Средний размер субсидий в прошлом месяце сократился на 8,7%.
Средний размер субсидий в прошлом месяце сократился на 8,7%
Средний размер субсидий в прошлом месяце сократился на 8,7%
depositphotos.com

Средний размер субсидий для оплаты коммунальных услуг в прошлом месяце сократился на 8,7%, до 492,1 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным ведомства, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в октябре получили более 2,4 млн домохозяйств.

В 2019 году (с января по октябрь) за предоставлением субсидий обратились 3,7 млн домохозяйств. При этом с начала года они были назначены почти 4,7 млн домохозяйствам с учетом тех, которые подали заявки еще в 2018 году.

Сумма субсидий с начала года составляет 1,7 млрд грн. Стоит отметить, что за аналогичный период 2018 года сумма была меньше — 1,2 млрд грн.

В октябре за субсидиями обратились более 1,1 млн домохозяйств, а назначили – почти 1,4 млн домохозяйствам.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий.

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Теги: субсидии, коммуналка, льготы, Госстат
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Комментариев (3)
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Нужны-Погромы    21.11.2019, 17:14
Оценка:  0
Нужны-Погромы
Значить нових робіт немає, заводів нових не будуємо, а субсидії зменшуємо? Раді що вибрали Клоуна?
Нужны-Погромы    21.11.2019, 17:12
Оценка:  0
Нужны-Погромы
Зелена Жи.дяра та його господар Коломойші збільшують ціни на світло та газ для Українців, А субсидії зменшують. Їх треба стріляти та вішати уже.
Нужны-Погромы    21.11.2019, 17:10
Оценка:  0
Нужны-Погромы
ОТ Сучари Жи.довські. збільшують зарплати для себе, а для бідних Українців зменшують субсидії.
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