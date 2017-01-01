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В Госстате показали, как каждый год в Украине растут цены

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В ведомстве проанализировали цены за последние 9 лет.
За 9 лет цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза
За 9 лет цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза
depositphotos.com

В октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на коммунальные услуги в Украине выросли на 26%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Если говорить о последних двух годах, то цены на коммунальные услуги выросли на 10,8%, а за последний год - на 4,3%.

В Госстате также проанализировали цены и за более длительный период — с 2010 года. За 9 лет цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза.

Соответственно, растут цены там, где коммунальные услуги заложены в себестоимость, в том числе продукты питания и безалкогольные напитки. С 2016 году в среднем они подорожали на 16,5%.

Напомним, недавно стало известно, какими будут цены на автомобильное топливо в Украине зимой.

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Теги: цены на жилье, цены на коммуналку, Госстат
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