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Суд признал незаконным прожиточный минимум, который установил Кабмин

Комментариев: 2
Из-за того, что правительство не провело специальную экспертизу.
Суд признал незаконным прожиточный минимум, который установил Кабмин
Суд признал незаконным прожиточный минимум, который установил Кабмин
depositphotos.com

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год. Все из-за того, что не была проведена специальная научно-общественная экспертиза по формированию потребительской корзины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск против правительства подал правозащитник Станислав Батрин.

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Суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов “О прожиточном минимуме“ и “О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях“. Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

На судебном заседании присутствовал и сам Батрин.

Напомним, с 1 декабря увеличится прожиточный минимум.

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Теги: прожиточный минимум, Кабмин, суд
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.11.2019, 19:25
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гость
На Дарницком рынке - "Поле чудес"- уже около недели понты разогнали барыг. Теперь наступило пакращення. Спасибо Авакян.
гость  (аноним)  21.11.2019, 19:17
Оценка:  0
гость
За эти действия на кичу а?
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