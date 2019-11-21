Суд признал незаконным прожиточный минимум, который установил Кабмин

Из-за того, что правительство не провело специальную экспертизу.

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год. Все из-за того, что не была проведена специальная научно-общественная экспертиза по формированию потребительской корзины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск против правительства подал правозащитник Станислав Батрин.

Читай также: Сколько работодатели будут тратить на сотрудников в следующем году

Суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов “О прожиточном минимуме“ и “О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях“. Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

На судебном заседании присутствовал и сам Батрин.

Напомним, с 1 декабря увеличится прожиточный минимум.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram