Курс валют на 22 ноября: гривна вернулась к росту
Курс доллара на межбанке стабилизировался и остался почти на прежнем уровне.
Национальный банк Украины на пятницу, 22 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару на одну копейку – до 24,19 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 22 ноября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2419,3689 гривны;
– 100 евро – 2683,322 гривны.
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке был стабильным.
Напомним, НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе.
НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе
Источник: http://finance.bigmir.net/news/103146-NBU-planiruet-razreshit--snimat--nalichnye-s-kart-v-magazinah-i-kafe
© Finance.bigmir.net
Источник: http://finance.bigmir.net/news/103146-NBU-planiruet-razreshit--snimat--nalichnye-s-kart-v-magazinah-i-kafe
© Finance.bigmir.net
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