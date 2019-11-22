Курс валют на 22 ноября: гривна вернулась к росту

Курс доллара на межбанке стабилизировался и остался почти на прежнем уровне.

Национальный банк Украины на пятницу, 22 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару на одну копейку – до 24,19 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 22 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2419,3689 гривны;

– 100 евро – 2683,322 гривны.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке был стабильным.

Напомним, НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе.





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© Finance.bigmir.net НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафеИсточник: http://finance.bigmir.net/news/103146-NBU-planiruet-razreshit--snimat--nalichnye-s-kart-v-magazinah-i-kafe © Finance.bigmir.net

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