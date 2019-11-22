Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 22 ноября: гривна вернулась к росту

Комментариев: 0
Курс доллара на межбанке стабилизировался и остался почти на прежнем уровне.
Гривна укрепилась на одну копейку
Гривна укрепилась на одну копейку
depositphotos.com

Национальный банк Украины на пятницу, 22 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару на одну копейку – до 24,19 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 22 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2419,3689 гривны;

– 100 евро – 2683,322 гривны.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке был стабильным.

Напомним, НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе.

НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе

Источник: http://finance.bigmir.net/news/103146-NBU-planiruet-razreshit--snimat--nalichnye-s-kart-v-magazinah-i-kafe
© Finance.bigmir.net

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь