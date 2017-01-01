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Работающих неофициально нужно лишать права голоса на выборах - Чернега

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Глава Гоструда заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. Такую же систему чиновник предлагает внедрить и в Украине.
Работающих неофициально нужно лишать права голоса на выборах - Чернега
facebook.com/sluganarodu.official

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега в ходе презентации результатов совместного проекта Евросоюза и Международной организации труда в Украине “Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда“, реализованного в 2017-2019 году, сообщает Униан.

“По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений“, - сказал Чернега.

Чиновник отметил, что соглашаясь работать неофициально, люди одновременно соглашаются и с тем, что их лишают социальных гарантий и полноценных прав гражданина.

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Также Чернега акцентировал, что такая ситуация негативно сказывается и на экономике страны.

При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

“Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой“, - добавил он.

Также чиновник подчеркнул, что официально трудоустроенные люди получают соцпакет, гарантию получения пенсии в пожилом возрасте.

Напомним, стало известно, в каких случаях можно переносить ежегодный отпуск.

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Теги: неофициальное трудоустройство, Гоструда, Чернега
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