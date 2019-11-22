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Во сколько в этом году обойдется новогодний стол

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Празднование Нового года будет более дорогим, чем в прошлом году.
Празднование Нового года будет более дорогим, чем в прошлом году
Празднование Нового года будет более дорогим, чем в прошлом году
depositphotos.com

В Украине новогодний стол на 2020 год подорожает примерно на 7% по сравнению с прошлым годом. По подсчетам экспертов, праздничный стол с алкоголем на восемь человек обойдется примерно в 3,5 тыс грн, сообщают “Вести“.

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На эти деньги можно будет приготовить традиционные для новогоднего вечера блюда, включая салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки.

Но, если захочется чего-то менее привычного, например красной икры или рыбы, то придется потратить больше — около 4 тыс грн.

Также эксперты отмечают, что чем богаче будет ваш стол, тем он будет дешевле, как ни странно. Все дело в том, что подорожали, в основном, именно привычные продукты. А, например, та же самая красная икра, говорят эксперты, должна немного упасть в цене.

К примеру, утки и гуси, которые в Украине принято готовить на Рождество, в среднем стоят 250–400 гривен за тушку (в декабре 2018-го были по 230–350 грн). Индейка обойдется в 500–650 гривен (год назад — 470–630), свинину для запекания предлагают по 140–160 грн, а говядину — в среднем по 160 грн кг, что также сопоставимо с ценами в прошлом году.

Наиболее экономный вариант — курятина. Бройлер стоит около 80 грн за кг.

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Практически неизменными остаются цены на спиртное. Сейчас игристое вино отечественного разлива в супермаркетах можно приобрести в среднем за 100 грн (год назад – 90–95 грн). Бутылку итальянского игристого — за 220–440 грн (год назад было много аналогичных предложений по 180–360 грн).

Цены на мандарины остались прежними: 25-30 грн за кг. А вот на сладости цены выросли существенно — это качается конфет и тортов. В среднем, за торт нужно будет заплатить от 200 грн.

Традиционный салат Оливье тоже подорожал
Традиционный салат Оливье тоже подорожал
vesti.ua

Напомним, в Госстате показали, как каждый год в Украине растут цены.

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Теги: новогодний стол, Новый год, новогоднее меню
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Комментариев (1)
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lusyika    22.11.2019, 14:09
Оценка:  0
lusyika
Подякуйте дегенерату, якого обрали!!!! Воно ж обіцяло - ще вірите???
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