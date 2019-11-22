Биткоин в падении побил майский рекорд

Одновременно с биткоином дешевеет и другие популярные криптовалюты. Однако, некоторые эксперты полагают, что это вызвано спекуляциями участников рынка.

Цена самой популярной криптовалюты биткоин падает на 11%, впервые с 17 мая опустившись ниже 7 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 22 ноября, свидетельствуют данные торгов.

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Так, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.53 биткоин дешевел на 10,98% - до 7,104 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 10,74% - до 7,067 тысячи долларов, ранее показатель опускался ниже 7 тысяч долларов.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Стоимость Ethereum снижается на 13,52% - до 148,61 доллара, Ripple - на 5,45%, до 0,2333 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 194,29 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 66% рынка.

Тем временем, президент аналитического агентства БизнесДром, член экспертного совета российской Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, рассказал РИА Новости, что снижение цены биткоина может быть вызвано спекуляциями участников рынка.

“Формальная капитализация крипторынка снизилась до значений менее 200 миллиардов долларов... Мы видим спекулятивную игру на понижение, которую рынок уже давно ждал“, - считает он.

Он отметил, что объемы торгов на четверть превышают средние за квартал, что по его мнению, свидетельствует о воздействии узкой группы игроков на рынок.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалюты.



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