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На закупку лекарств выделят почти 10 миллиардов

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В следующем году возможности закупки медпрепаратов будут расширены благодаря центральной закупочной организации.
Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая
пресс-служба Кабмина

На закупку лекарств в 2020 году в госбюджете предусмотрено 9 млрд 770 млн гривень. Об этом в Житомире во время пресс-конференции рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает Укринформ.

“В следующем году в бюджете 9 млрд 770 млн гривень выделено на централизованную закупку лекарств. В этом году это было 6,6 млрд. Это значительное увеличение для того, чтобы мы имели возможность закупить лекарства в соответствии с заявками регионов. На большинство тяжелых заболеваний мы можем закупить 100% от необходимости“, - сообщила Скалецкая.

По ее словам, в следующем году возможности закупки медпрепаратов будут расширены благодаря центральной закупочной организации. Она будет предоставлять услуги как для центральных закупочных программ, так и для больниц.

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Также в следующем году программу Доступные лекарства расширят и вдвое увеличат сумму на ее финансирование.

“В 2020 году расширится программа Доступные лекарства, в финансовом плане ее сумма увеличена вдвое, а также с 1 апреля в перечень будут включены инсулины. В регионах есть недостаток средств на приобретение инсулинов, а в следующем году ее не будет“, - сообщила Скалецкая.

Министр добавила, что через три-пять лет инструменты по доступным лекарствам реимбурсации и снижение цен будут способствовать минимизации расходов пациентов.

“Чем больше мы сможем утверждать клинические руководства, тем меньше будет необоснованных расходов на лекарства пациентами“, - сказала Скалецкая.

Напомним, в Минсоцполитики прокомментировали заявление о приостановлении выплат больничных.

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Теги: бюджет, Лекарственные препараты, Минздрав, лекарство, лекарства, госзакупки, МОЗ, бюджет Украины
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