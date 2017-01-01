Топ-5 областей Украины по количеству незарегистрированных сельхоз земель
Николаевская область лидирует среди регионов Украины по объему земель сельскохозяйственного назначения, которые не внесены в Государственный земельный кадастр (ГЗК). Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
Он назвал ТОП-5 регионов, где больше всего таких земель:
Николаевская область – 409 тыс. га из 2277 тыс. га.
Одесская область – 282 тыс. га из 3327 тыс. га.
Луганская область – 270 тыс. га из 2668 тыс. га.
Запорожская область – 265 тыс. га из 2723 тыс. га.
Херсонская область – 263 тыс. га из 2947 тыс. га.
Министр также уточнил, что речь идет именно о незарегистрированных землях в ГЗК.
“Самозахваченные – это сложнее посчитать, но возможно. Будем это делать также“, – добавил Милованов.
Напомним, стало известно, когда в Украине проведут референдум об открытии рынка земли.
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