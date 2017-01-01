Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Топ-5 областей Украины по количеству незарегистрированных сельхоз земель

Комментариев: 0
Речь идет о землях, которые не внесены в Государственный земельный кадастр.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

Николаевская область лидирует среди регионов Украины по объему земель сельскохозяйственного назначения, которые не внесены в Государственный земельный кадастр (ГЗК). Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Он назвал ТОП-5 регионов, где больше всего таких земель:

  1. Николаевская область – 409 тыс. га из 2277 тыс. га.

  2. Одесская область – 282 тыс. га из 3327 тыс. га.

  3. Луганская область – 270 тыс. га из 2668 тыс. га.

  4. Запорожская область – 265 тыс. га из 2723 тыс. га.

  5. Херсонская область – 263 тыс. га из 2947 тыс. га.

Министр также уточнил, что речь идет именно о незарегистрированных землях в ГЗК.

“Самозахваченные – это сложнее посчитать, но возможно. Будем это делать также“, – добавил Милованов.

Николаевская область лидирует среди регионов Украины по объему земель сельскохозяйственного назначения, которые не внесены в ГЗК
Николаевская область лидирует среди регионов Украины по объему земель сельскохозяйственного назначения, которые не внесены в ГЗК
facebook.com/sluganarodu.official

Напомним, стало известно, когда в Украине проведут референдум об открытии рынка земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: рынок земли, земельный кадастр, Милованов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь