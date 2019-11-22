Нам десятки раз предлагали взятки — Глава Слуги народа

Также чиновник отметил, что роль несогласий между нардепами во фракции явно преувеличена.

Народным депутатам фракции Слуга народа десятки раз предлагали взятки. Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью для портала Новое время.

“Десятки случаев“, - отметил Корниенко, отвечая на вопрос, сколько было случаев предложения взяток нардепам от СН.

Журналист также спросил главу Слуги народа, брали ли нардепы предложенные взтки. На это Корниенко сказал:

“Если бы у нас была такая информация, процессуально подтвержденная, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ“.

Также чиновник отметил, что роль несогласий между нардепами во фракции явно преувеличена.

“Роль скандалов преувеличена. Они имеют медийный и хайповый момент, но в действительности фракция голосует за принципиальные вещи. Если бы у нас было большое противостояние, война во фракции, то мы бы никогда не проголосовали за рынок земли и за госбюджет своими голосами. Сигнальные голосования показывают, что эти разборки и хайп могут быть, много чего происходит внутри групп и в зале, но мы с Давидом (Арахамией — ред.) и с заместителями пытаемся искать компромисс. Если надо — собираем людей и даже останавливаем работу Рады. Главное, — принимать реформаторские изменения, которые мы обещали людям. Микроклимат или кто кого любит или не любит — второстепенные вопросы“, - добавил Корниенко.

Напомним, в Слуге народа рассказали, что поменяют правила продажи земли.

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