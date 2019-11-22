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Нам десятки раз предлагали взятки — Глава Слуги народа

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Также чиновник отметил, что роль несогласий между нардепами во фракции явно преувеличена.
Александр Корниенко
Александр Корниенко
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Народным депутатам фракции Слуга народа десятки раз предлагали взятки. Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью для портала Новое время.

“Десятки случаев“, - отметил Корниенко, отвечая на вопрос, сколько было случаев предложения взяток нардепам от СН.

Журналист также спросил главу Слуги народа, брали ли нардепы предложенные взтки. На это Корниенко сказал:

“Если бы у нас была такая информация, процессуально подтвержденная, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ“.

Также чиновник отметил, что роль несогласий между нардепами во фракции явно преувеличена.

“Роль скандалов преувеличена. Они имеют медийный и хайповый момент, но в действительности фракция голосует за принципиальные вещи. Если бы у нас было большое противостояние, война во фракции, то мы бы никогда не проголосовали за рынок земли и за госбюджет своими голосами. Сигнальные голосования показывают, что эти разборки и хайп могут быть, много чего происходит внутри групп и в зале, но мы с Давидом (Арахамией — ред.) и с заместителями пытаемся искать компромисс. Если надо — собираем людей и даже останавливаем работу Рады. Главное, — принимать реформаторские изменения, которые мы обещали людям. Микроклимат или кто кого любит или не любит — второстепенные вопросы“, - добавил Корниенко.

Напомним, в Слуге народа рассказали, что поменяют правила продажи земли.

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Теги: Корниенко, Слуга народа, нардепы
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Комментариев (1)
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Путин_xyйло    22.11.2019, 19:00
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Путин_xyйло
"Нам десятки раз предлагали взятки", но мы брали только чаевые! А значит коррупции у нас нет. — заявил глава партии Слуги народа - Александр Корниенко.
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