ПриватБанк не вернут бывшим владельцам — Гончарук

Премьер заявил, что дело "ПриватБанка" является показательным для всего мира.

Национализированный “ПриватБанк“ не будут возвращать бывшим владельцам. Об этом во время выступления в лондонском Королевском институте международных дел, Chatham House, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает “Голос Америки“.

“У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело “ПриватБанка“ является показательным об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства с него не должны быть возвращены предыдущим акционерам“, - сказал Гончарук.

Гончарук с уверенностью заявил, что олигархи ни оказывают влияния на президента и Кабмин.

Премьер также акцентировал, что Украина способна проводить независимую политику и реформировать страну так, чтобы мощные предприниматели с политическим влиянием подчинялись правилам конкуренции и уважали закон.

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Премьер-министр заявил, что в отношении “ПриватБанка“, и в частности в ответ на возможные судебные решения по ряду исков по делу, у правительства “есть стратегии, и мы готовы к любому развитию событий“.

“Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось“, - заверил Гончарук.

Премьер признал, что влияние олигархов на Украину сегодня уменьшается.

Напомним, Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию.

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