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Коломойский не сможет вернуть Приват из-за нового закона

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МВФ выдвинул Украине новые требования.
Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ
Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ
depositphotos.com

Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ. В частности, это касается и ПриватБанка, который при таких обстоятельствах точно должен будет остаться в собственности государства. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на свои источники.

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В ближайшее время депутаты могут принять соответствующий закон. По словам собеседника ЭП в НБУ, это часть договоренностей с МВФ и соответствующие инициативы уже готовятся.

Информатор не сообщил детали будущего закона, но заверил, что законопроект уже готовится.

О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.

“Текста сейчас нет“, - подчеркнул источник ЭП в правительстве. 

Стоит отметить, что сегодня экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил что МВФ выдвинуло новое требование Украине, чтобы удостовериться что Приватбанк не будет денационализирован Коломойским.

Напомним, Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию.

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Теги: МВФ, НБУ, ПриватБанк
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