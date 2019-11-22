Коломойский не сможет вернуть Приват из-за нового закона
Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ. В частности, это касается и ПриватБанка, который при таких обстоятельствах точно должен будет остаться в собственности государства. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на свои источники.
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В ближайшее время депутаты могут принять соответствующий закон. По словам собеседника ЭП в НБУ, это часть договоренностей с МВФ и соответствующие инициативы уже готовятся.
Информатор не сообщил детали будущего закона, но заверил, что законопроект уже готовится.
О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.
“Текста сейчас нет“, - подчеркнул источник ЭП в правительстве.
Стоит отметить, что сегодня экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил что МВФ выдвинуло новое требование Украине, чтобы удостовериться что Приватбанк не будет денационализирован Коломойским.
Напомним, Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию.
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