Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские очки из кофейных отходов собрали более 11 тысяч долларов за сутки

Комментариев: 0
Производство экоочков запустил киевлянин.
Украинские очки из кофейного вторсырья, собрали более 11 тысяч долларов за сутки
Украинские очки из кофейного вторсырья, собрали более 11 тысяч долларов за сутки
depositphotos.com

Украинские очки из кофейного вторсырья, собрали более 11 тысяч долларов за сутки на краудфандинговой платформе Kickstarter Об этом сообщает Vector.

Читай также: Маск внес пожертвование на посадку миллиона деревьев

Бренд Ochis Coffee создал киевлянин Макс Гавриленко. Очки делают из вторсырья — кофейного жмыха и льняных опилок. Также для изготовления аксессуара используют натуральный клей на базе соевого масла.

После обработки на цифровом станке продукт шлифуют вручную. В итоге получается прочная, легкая и экологичная оправа. 

Очки хороши тем, что разлагаются в 100 раз быстрее, чем пластиковые.

Стоит отметить, что это уже не первая кампания Ochis Coffee на Kickstarter. В прошлом году солнечные очки бренда собрали более 13 тысяч долларов.

Очки делают из вторсырья — кофейного жмыха и льняных опилок
Очки делают из вторсырья — кофейного жмыха и льняных опилок
facebook.com

Напомним, стало известно, когда в Украине запретят пластиковые пакеты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: экология, экотовары, Ochis Coffee
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь