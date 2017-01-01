Украинские очки из кофейных отходов собрали более 11 тысяч долларов за сутки

Производство экоочков запустил киевлянин.

Украинские очки из кофейного вторсырья, собрали более 11 тысяч долларов за сутки depositphotos.com

Украинские очки из кофейного вторсырья, собрали более 11 тысяч долларов за сутки на краудфандинговой платформе Kickstarter Об этом сообщает Vector.

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Бренд Ochis Coffee создал киевлянин Макс Гавриленко. Очки делают из вторсырья — кофейного жмыха и льняных опилок. Также для изготовления аксессуара используют натуральный клей на базе соевого масла.

После обработки на цифровом станке продукт шлифуют вручную. В итоге получается прочная, легкая и экологичная оправа.

Очки хороши тем, что разлагаются в 100 раз быстрее, чем пластиковые.

Стоит отметить, что это уже не первая кампания Ochis Coffee на Kickstarter. В прошлом году солнечные очки бренда собрали более 13 тысяч долларов.

Очки делают из вторсырья — кофейного жмыха и льняных опилок facebook.com

Напомним, стало известно, когда в Украине запретят пластиковые пакеты.

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