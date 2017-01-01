Курс валют на 25 ноября: НБУ немного укрепил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на пять копеек – до 24,12 гривен за доллар, курс в покупке упал также на пять копеек – до 24,09 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на понедельник, 25 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на три копейки – до 24,16 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 22 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2416,4262 гривны (-2,9427);

– 100 евро – 2672,0841 гривны (-11,2379).

В последний рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на пять копеек – до 24,12 гривен за доллар, курс в покупке упал также на пять копеек – до 24,09 гривен за доллар.

Напомним, банки Украины заработали рекордные 52 миллиарда.

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