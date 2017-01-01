Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины

Ключевыми факторами для улучшения прогноза стало восстановление валютных резервов Украины и улучшение макроэкономической стабильности страны, отметили в агентстве.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со “стабильного“ на “позитивный“, подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне “Caa1“. Об этом сообщается на сайте агентства в субботу, 23 ноября.

“Подтверждение рейтингов Украины “Caa1“ отражает ее значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения“, – говорится в сообщении.

Moody's указывает, что значительные выплаты по внешнему долгу в предстоящие годы – при отсутствии новой программы МВФ – требуют постоянного доступа к рынкам. Одновременно сдерживать восходящее движение кредитного рейтинга продолжает риск нового обострения геополитической напряженности.

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При этом ключевыми факторами для улучшения прогноза агентство назвало восстановление валютных резервов Украины, которое снижает внешнюю уязвимость в контексте крупных внешних выплат, а также улучшение макроэкономической стабильности страны и перспективы возобновления реформ, усиливающих экономическую устойчивость страны.

Одновременно Moody's подтвердило рейтинг “Ca“ по еврооблигациям на сумму $3 млрд, которые Украина продала России в декабре 2013 года и которые являются предметом спора в Лондоне между двумя правительствами из-за международного вооруженного конфликта.

Помимо того агентство сохранило долгосрочные страховые потолки в иностранной валюте и депозиты Украины на уровне “B3“ и “Caa2“ соответственно, краткосрочные – на уровне “Not Prime“ (NP). Moody's также оставило неизменными страновые потолки в местной валюте на уровне “B3“.

Напомним, Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business-2020.



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