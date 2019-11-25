Премьер прокомментировал работу миссии МВФ

Работа с МВФ по новой программе еще продолжается, сообщил Гончарук после завершение работы миссии Фонда в Киеве.

Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается пресс-служба Кабмина

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Родена, работавшая в Киеве с 14 по 22 ноября, отметила значительный прогресс Украины в продвижении реформ. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабинета министров.

“Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев… Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве“, – отметил он.

В пресс-службе добавили, что миссия МВФ акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

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В сообщении сказано, что, по словам ван Родена и министра финансов Оксаны Маркаровой, достигнут прогресс в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также в реформах по улучшению бизнес-среды, укреплению верховенства закона и экономическому росту.

“Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве“, - отметил премьер-министр.

Напомним, Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины.



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