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Минфин о завершении роботы миссии МВФ: Зрады нет

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Украина активно продвигается к согласованию новой программы, сообщила министр финансов Маркарова.
Маркарова подвела итоги встреч с миссией МВФ
Маркарова подвела итоги встреч с миссией МВФ
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Министерство финансов Украины подтверждает прогресс и согласование многих параметров будущей программы с Международным валютным фондом. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

“Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершении миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы“, - отметила она.

Вместе с тем, она обратила внимание, что в заявлении миссии МВФ речь не идет о “зраде“.

“Кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после “но“. “Зрады“ нет. Активно продвигаемся к согласованию программы“, - сказала Маркарова.

Напомним, ранее министр финансов заверила, что Украине нужно сотрудничество с МВФ, но не рады их финансирования.

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Теги: МВФ, Кабмин Украины, визит миссии МВФ в Украину, транш МВФ, транш МВФ для Украины, Оксана Маркарова
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