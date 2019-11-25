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Коломойский уверен, что ему вернут ПриватБанк

Комментариев: 4
Олигарх считает, что это произойдет в ближайшее время.
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
depositphotos.com

Олигарх и бывший совладелец ПриватБанка убеджен, что банк ему вернут уже в ближайшее время. Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

“Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне — ред.) в ближайшее время“, — говорит Коломойский.

Также Коломойский прокомментировал информацию о взятии в аренду Никопольским заводом ферросплавов парковки перед главным офисом Привата. Он сказал, что ему неизвестны причины, по которым это произошло.

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Но олигарх считает справедливым, что работники завода требуют от ПриватБанка компенсацию.

Стоит также отметить, недавно появилась информация, что МВФ требует от Украины принять закон, который будет запрещать государству возвращать банки прежним владельцам. Если такой закон примут, то ПриватБанк все-таки останется в собственности государства.

Напомним, Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию.

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Теги: ПриватБанк, Коломойский, МВФ
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  25.11.2019, 11:50
Оценка:  -1
гость
Так вот,ребята,посовуйте чё делать? Мне 32,сестре 17. Сосет сестра как та ещё блядь. Вроде и не испорчу уже,шлюха уже пиздeц,с другой стороны сестра ж...
гость  (аноним)  25.11.2019, 11:46
Оценка:  -1
гость
На неделе с коллегами вызвали шлюх в сауну и тут среди шлюх моя сестра.пздц. чтоб не палится ебали все равно,только я ебaл все время свою сестру, т.к.противно,чтоб кто-то другой ебaл. Вот это пиздa. Но это ещё не всё.вчера сеструха заявила что ей понравилось и она хочет со мной ебaться
гость  (аноним)  25.11.2019, 11:39
Оценка:  +1
гость
Ига..й ну кто жэ сомниваицца в выигг гшэ. Ви точно пабидите всэх.
Sancho-s    25.11.2019, 11:32
Оценка:  +2
Sancho-s
А когда вернут 240 млрд кредитов, что выдал ПБ "своим"?
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