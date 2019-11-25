Коломойский уверен, что ему вернут ПриватБанк

Олигарх считает, что это произойдет в ближайшее время.

Олигарх и бывший совладелец ПриватБанка убеджен, что банк ему вернут уже в ближайшее время. Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

“Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне — ред.) в ближайшее время“, — говорит Коломойский.

Также Коломойский прокомментировал информацию о взятии в аренду Никопольским заводом ферросплавов парковки перед главным офисом Привата. Он сказал, что ему неизвестны причины, по которым это произошло.

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Но олигарх считает справедливым, что работники завода требуют от ПриватБанка компенсацию.

Стоит также отметить, недавно появилась информация, что МВФ требует от Украины принять закон, который будет запрещать государству возвращать банки прежним владельцам. Если такой закон примут, то ПриватБанк все-таки останется в собственности государства.

Напомним, Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию.

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