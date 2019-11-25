МТС продает Vodafone Украина

Акции приобретает азербайджанская компания.

Российская телеком-компания МТС официально объявила о продаже 100% доли в Vodafone Украина компании Bakcell. Об этом сообщается на сайте МТС.

“В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единcтвенном акционере ЧАО “ПФ Украина”, за 734 миллионов долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время”, – говорится в сообщении.

В компании утверждают, что продажа акций не повлияет на работу Vodafone Украина.

Читай также: Когда в Украине появится 5G

Компания продолжает предоставлять услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договоры и другие обязательства компании актуальны и продолжают действовать.

Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине – Vodafone Украина.

Напомним, крупнейшие мобильные операторы подписали меморандум с Кабмином.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram