Каким будет курс доллара на этой неделе

На начавшейся неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне.

На этой неделе курс доллара немного снизится. Такие прогнозы дает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

На начавшейся неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн.

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Стоит отметить, что на прошедшей неделе курс доллара также снижался - на 0,2-0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,22 грн до 24,16 грн (-0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время снизились с 24,17/24,21 до 24,04/24,06 (-0,5%/-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,09/24,33 до 24,01/24,25 (-0,3%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Следует отметить, что после активного недавнего снижения, с позапрошлой пятницы по прошлый четверг курс доллара на межбанке стабилизировался в диапазоне 24,15-24,20 грн.

Напомним, НБУ в полтора раза сократил продажу валюты.

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