Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий

Большинство предприятий правительство отдаст под приватизацию, чтобы увеличить доходы в госбюджет, создать новые рабочие места и развивать промышленность.

В Украине 3655 государственных предприятий, из которых 1213 не работают, 2442 приносят небольшую прибыль. В собственности государство оставит стратегические и сервисные предприятия. Остальные отдаст на приватизацию, сообщает ТСН.

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В идеале государственные предприятия должны приносить прибыль тому же государству. Однако на практике все по-другому. В основном, кормит эти предприятия государство.

Министр экономики Тимофей Милованов утверждает, что сегодня, когда в стране идет война, “кормить“ эти предприятия просто экономически не выгодно.

Министр утверждает, что большинство госпредприятий находится в плохом состоянии. Поэтому правительство планирует искать людей, которые готовы будут развивать производство того или иного предприятия и приносить государству прибыль.

В результате того, что предприятия будут приватизированы, государство должно ежегодно получать около 12 млрд грн.

Глава фонда государственной собственности Дмитрий Сенниченко рассказывает, что отдавать объекты под приватизацию безопасно, так как государство будет обеспечивать постприватизационный контроль.

В правительстве утверждают, что главная цель такого нововведения — это создание новых рабочих мест, потенциальные налоги в государство, а также развитие промышленности в стране.

Напомним, Минэкономики запустило приватизацию 339 госпредприятий.

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