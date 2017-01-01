Как в Украине выживают фрилансеры — опрос

Для половины респондентов фриланс — это подработка.

Фрилансеры в Украине до сих пор консервативны в денежных вопросах и все еще в полной мере не используют доступные финансовые инструменты. Они настороженно относятся к кредитам, доверяют валюте и ставят перед собой высокие финансовые цели, откладывая деньги на отдельное жилье или заграничный отдых. Об этом говорят данные опроса украинского фриланс-сервиса Freelancehunt, пишет UBR.

Данные опроса утверждают, что почти половина (48%) украинских фрилансеров имеют еще какой-либо доход. То есть, для них фриланс — это подработка.

Почти половина (48%) украинских фрилансеров имеют еще какой-либо доход ubr.ua

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Для 36% респондентов удаленная работа является основным источником дохода. При этом 38% самозанятых украинцев имеют собственное жилье, каждый третий фрилансер арендует квартиру, а четверть опрошенных проживает совместно с родителями.

34% фрилансеров думают о том, как приумножить уже заработанный капитал: 23% кладут свои честно заработанные на банковский депозит, а 17% покупают валюту.

71% респондентов знает, как улучшить собственную жизнь и достичь задуманного.

Для многих удаленных специалистов иметь сразу несколько финансовых целей не проблема. Большинство из них (39%) планируют покупку собственного жилья, а 1 из 3 фрилансеров копит на отдых.

34% фрилансеров думают о том, как приумножить уже заработанный капитал ubr.ua

Для свободных работников очень важна финансовая стабильность. А обеспечивают ее в основном постоянные клиенты.

“Хорошее портфолио и рейтинг позволяют не оставаться без работы, а к некоторым фрилансерам выстраивается очередь из тех, кто готов ждать проверенного специалиста“, — говорит представитель сервиса Freelancehunt.com Валентин Зюзин.

Напомним, госслужащим планируют изменить механизм начисления зарплат.

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