Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Черная пятница: Как подготовиться к выгодным покупкам

Комментариев: 3
День тотальных скидок уже на этой неделе.
Ко дню тотальных распродаж стоит как следует подготовиться
Ко дню тотальных распродаж стоит как следует подготовиться
depositphotos.com

Для многих людей Черная пятница — это возможность приобрести желанный товар по очень хорошим скидкам. Но ко дню тотальных распродаж стоит как следует подготовиться, чтобы избежать необдуманных покупок и, наоборот, приобрести то, что нужно. Как украинцам стоит готовится к Черной пятнице, пишет Pay Space Magazine.

Читай также: Как в Украине выживают фрилансеры — опрос

Когда стартуют распродажи

Многие магазины предпочитают устраивать скидки еще до самой Черной пятницы, которая в этом году состоится 29 ноября. Кроме того, и после Черной пятницы акции иногда продолжаются до самого понедельника.

Как готовиться к распродаже

Прежде всего, вам следует составить список желаемых покупок. Это значительно сократит поиск и сэкономит время и силы. Кроме того, подыщите товары, которые хотите приобрести, в самих магазинах и проверьте цены. Потом вы сможете сами оценить, как сильно они упали в цене.

Следите за анонсами

Многие магазины начинают рекламировать свои акции за несколько дней до старта.

Читай также: Black Friday: Что будут покупать украинцы и сколько готовы потратить

Если вы подписаны на e-mail рассылку, то на ваш почтовый ящик уже должны приходить письма с информацией о том, когда стартует скидка, на какие товары, а возможно, и промокоды на еще больший процент уценки.

Напомним, Alibaba установила рекорд продаж: $38 млрд за день.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Черная пятница, скидки, шопинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.11.2019, 18:01
Оценка:  0
гость
Как-то не до этого. В квартире холодно.. Да и наелись все уже шмоток,косметики,гаджетов.
гость  (аноним)  25.11.2019, 17:51
Оценка:  0
гость
Каждому своё как говориться
гость  (аноним)  25.11.2019, 17:50
Оценка:  0
гость
Этот день надо назвать - День лохов)) Им такое всучат по "скидке" , что мама не горюй
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь