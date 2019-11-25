Черная пятница: Как подготовиться к выгодным покупкам

День тотальных скидок уже на этой неделе.

Для многих людей Черная пятница — это возможность приобрести желанный товар по очень хорошим скидкам. Но ко дню тотальных распродаж стоит как следует подготовиться, чтобы избежать необдуманных покупок и, наоборот, приобрести то, что нужно. Как украинцам стоит готовится к Черной пятнице, пишет Pay Space Magazine.

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Когда стартуют распродажи

Многие магазины предпочитают устраивать скидки еще до самой Черной пятницы, которая в этом году состоится 29 ноября. Кроме того, и после Черной пятницы акции иногда продолжаются до самого понедельника.

Как готовиться к распродаже

Прежде всего, вам следует составить список желаемых покупок. Это значительно сократит поиск и сэкономит время и силы. Кроме того, подыщите товары, которые хотите приобрести, в самих магазинах и проверьте цены. Потом вы сможете сами оценить, как сильно они упали в цене.

Следите за анонсами

Многие магазины начинают рекламировать свои акции за несколько дней до старта.

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Если вы подписаны на e-mail рассылку, то на ваш почтовый ящик уже должны приходить письма с информацией о том, когда стартует скидка, на какие товары, а возможно, и промокоды на еще больший процент уценки.

Напомним, Alibaba установила рекорд продаж: $38 млрд за день.

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