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Бойцы АТО/ООС получили 200 миллионов дополнительных премий

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Деньги выплачивали за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и за успешное выполнение боевого задания.
С начала АТО/ООС бойцы получили более 200 млн грн дополнительных вознаграждений
С начала АТО/ООС бойцы получили более 200 млн грн дополнительных вознаграждений
facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала АТО/ООС бойцам выплатили почти 200 млн грн дополнительных выплат. Об этом сообщает Армия Inform.

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Выплаты за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и за успешное выполнение боевого задания получили более 40 тыс военнослужащих ВСУ.

Так, за уничтожение 151 единицы техники противника войска профинансированы в сумме более 4,4 млн грн. Эту выплату получили 635 военнослужащих ВСУ. Вознаграждение за успешное выполнение боевой задачи выплачено более 13,2 млн грн.

“Наиболее распространенную выплату, так называемую боевую тысячу, получили более 38 тыс. воинов на общую сумму более 180 тыс. (по состоянию на 15 ноября этого года)“, - говорится в сообщении.

Напомним, на закупку лекарств выделят почти 10 миллиардов.

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Теги: донбасс, военные, социальные выплаты, премии, Антитеррористическая операция, бойцы АТО, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.11.2019, 18:35
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гость
38 тысяч воинов получили 180 тысяч гривен
в среднем получается каждый получил по 5 гривен
не 5 тысяч а 5 гривен))) воены!!!
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