В Украине фальшивые деньги продают в интернете - СМИ

Количество подделок за последнее время увеличилось.

Фальшивые деньги, в основном купюры по 200 и 500 грн, продают за 30-50% от цены настоящих depositphotos.com

В Украине появилось много фальшивых денег. Подделки рекламируют и продают в интернете. Об этом сообщают Вести.

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Фальшивые деньги, в основном купюры по 200 и 500 грн, продают за 30-50% от цены настоящих.

В соцсети Instagram пользователям Киева и области весьма активно предлагают подписаться на закрытый канал в Telegram и приобрести фальшивые гривны, обещая высокое качество товара.

Как уверяют продавцы, их банкноты родом из “ЛНР“ и были произведены на оригинальных станках. В среднем определенные суммы подделок предлагают по таким ценам: 15 тыс “фальши“ — 5250 грн, 20 тыс “фальши“ — 7000 грн, 30 тыс “фальши“ — 10 500 грн.

Фальшивые деньги спокойно пересылают “Новой почтой“ наложенным платежом, чтобы покупатель сам смог оценить товар.

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Продавцы не просто продают деньги, а дают советы покупателям, как они могут реализовать свои новоприобретенные фальшивые купюры:

1. Размен в ларьках, магазинах, фуд-кортах, фастфудах, транспорте и т. д.

2. Покупка за “фальшь“ товаров с OLX, интернет-магазинов и т. д.

3. Через терминалы.

Как сказал “Вестям“ экономист Александр Охрименко, такие предложения могут размещать и оперативные сотрудники правоохранительных органов.

“У них в служебных обязанностях предусмотрено, что они могут заниматься подобными вещами с целью выявления потенциальных преступников. Плюс нужно же как-то статистику повышать“, — говорит Охрименко.

В НБУ говорят, что в последнее время стали больше изымать поддельных купюр в 500 грн. Они составляют почти половину (46%) обнаруженных фальшивок. Каждая четвертая подделка (27%) — это купюра в 100 грн. Еще 11% фальшивок приходится на купюры в 200 грн.

Как правило, подделки выявляют, в основном, банки.

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В Нацбанке рассказали, как отличить подделку от настоящей купюры:

- Подделка сделана из более плотной бумаги

- Подделка имеет менее насыщенный цвет

- Голограмма на лицевой стороне подделки не меняет цвет при изменении угла наклона, нет эффекта латентного изображения номинала в левом нижнем углу, а водяные знаки и изображение на защитной ленте нечеткие.

- Одинаковый номер на всех купюрах может быть только у поддельных денег.

Куда деть подделку

Если вам попались поддельные деньги, необходимо сразу обратиться в полицию. Прибывшие сотрудники изымут у вас купюру и попросят написать объяснительную записку о том, откуда она у вас появилась.

Напомним, каждая третья гривна в госбюджете взята в долг.

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