Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Moody's оценило план властей Украины о росте экономики в 7%

Комментариев: 0
Амбициозные задачи правительства Украины будет трудно реализовать, считают в агентстве Moody's.
В Moody's считают, что экономика Украины не будет расти так быстро, как планируют в Кабмине
В Moody's считают, что экономика Украины не будет расти так быстро, как планируют в Кабмине
depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценило перспективы роста экономики Украины, однако считает план правительства станы достичь ежегодного роста ВВП в 7% слишком оптимистичным. Об этом сообщается на сайте агентства в понедельник, 25 ноября.

В Moody's отметили, что недавнее решение улучшить прогноз по рейтингу Украины со “стабильного“ на “позитивный“ было обусловлено усилением макроэкономической стабильности Украины, которая, вместе с перспективой ускорения реформ, поддерживает более устойчивые перспективы экономического роста.

Читай также: Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины

В частности, инфляция приблизилась к цели НБУ, что позволило постепенно смягчить денежно-кредитную политику для более сильного и более сбалансированного роста. Экономика росла в течение 15 кварталов подряд, а в последние месяцы отмечался резкий рост экономических настроений, что может поддержать более высокие уровни инвестиций, которые все еще остаются недостаточными по отношению к потребностям страны.

В то же время налогово-бюджетная позиция остается разумной: ожидается, что долговая нагрузка государственного сектора снизится примерно до 54% ВВП к концу следующего года и будет поддерживаться скромным дефицитом с целевым показателем 2,1% ВВП, заложенным в бюджете 2020 года.

Эти улучшения макроэкономической стабильности также подкрепляются спокойным политическим транзитом после выборов в начале этого года, что помогает снизить риски внутриполитических событий, считают в агентстве.

Читай также: Как в Украине выживают фрилансеры — опрос

Также в Moody's считают, что первое в Украине однопартийное правительство повышает вероятность возобновления импульса реформ в Украине. В связи с переговорами по новой программе с МВФ украинский парламент принял много законодательных актов для продвижения программы реформ правительства, которая включает либерализацию рынка земли, продолжение антикоррупционных реформ и усиление приватизации, отмечают аналитики агентства.

Тем не менее, амбициозные задачи правительства Украины по проведению реформированию, включая ускорению экономического роста до 7% в 2021 года, являются труднодостижимыми, считают в Moody's.

Напомним, Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: экономика, инфляция, ВВП, Moody's, НБУ, реформы, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь