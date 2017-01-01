Moody's оценило план властей Украины о росте экономики в 7%

Амбициозные задачи правительства Украины будет трудно реализовать, считают в агентстве Moody's.

В Moody's считают, что экономика Украины не будет расти так быстро, как планируют в Кабмине depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценило перспективы роста экономики Украины, однако считает план правительства станы достичь ежегодного роста ВВП в 7% слишком оптимистичным. Об этом сообщается на сайте агентства в понедельник, 25 ноября.

В Moody's отметили, что недавнее решение улучшить прогноз по рейтингу Украины со “стабильного“ на “позитивный“ было обусловлено усилением макроэкономической стабильности Украины, которая, вместе с перспективой ускорения реформ, поддерживает более устойчивые перспективы экономического роста.

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В частности, инфляция приблизилась к цели НБУ, что позволило постепенно смягчить денежно-кредитную политику для более сильного и более сбалансированного роста. Экономика росла в течение 15 кварталов подряд, а в последние месяцы отмечался резкий рост экономических настроений, что может поддержать более высокие уровни инвестиций, которые все еще остаются недостаточными по отношению к потребностям страны.

В то же время налогово-бюджетная позиция остается разумной: ожидается, что долговая нагрузка государственного сектора снизится примерно до 54% ВВП к концу следующего года и будет поддерживаться скромным дефицитом с целевым показателем 2,1% ВВП, заложенным в бюджете 2020 года.

Эти улучшения макроэкономической стабильности также подкрепляются спокойным политическим транзитом после выборов в начале этого года, что помогает снизить риски внутриполитических событий, считают в агентстве.

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Также в Moody's считают, что первое в Украине однопартийное правительство повышает вероятность возобновления импульса реформ в Украине. В связи с переговорами по новой программе с МВФ украинский парламент принял много законодательных актов для продвижения программы реформ правительства, которая включает либерализацию рынка земли, продолжение антикоррупционных реформ и усиление приватизации, отмечают аналитики агентства.

Тем не менее, амбициозные задачи правительства Украины по проведению реформированию, включая ускорению экономического роста до 7% в 2021 года, являются труднодостижимыми, считают в Moody's.

Напомним, Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания.

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