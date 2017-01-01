Курс валют на 26 ноября: гривна рекордно укрепилась

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на девять копеек – до 24,03 гривен за доллар, курс в покупке упал на семь копеек – до 24,02 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 26 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару на 11 копеек – до 24,05 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 25 ноября.

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Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в нынешнем году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября – 2408,2809 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был почти четыре года назад (15 января 2016 года) – 2395,0773 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2405,3801 гривны (-11,0461);

– 100 евро – 2647,8424 гривны (-24,2417).

В первый рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на девять копеек – до 24,03 гривен за доллар, курс в покупке упал на семь копеек – до 24,02 гривен за доллар.

Напомним, стало известно, что повлияет на курс доллара на этой неделе.

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