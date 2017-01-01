США и Китай обсудили первую часть торговой сделки

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином, сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.

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В ходе разговора стороны обсудили вопросы устранения основных озабоченностей двух государств, а также достигли договоренности поддерживать контакты по оставшимся вопросам, относящимся к первой части соглашения.