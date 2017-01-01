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США и Китай обсудили первую часть торговой сделки

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Стороны договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, относящимся к первой части соглашения.
Представители Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
Представители Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
depositphotos.com
Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином, сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.

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В ходе разговора стороны обсудили вопросы устранения основных озабоченностей двух государств, а также достигли договоренности поддерживать контакты по оставшимся вопросам, относящимся к первой части соглашения.

От Китая в разговоре также приняли участие министр коммерции Чжун Шань и глава Народного банка страны И Ган.

Напомним, стало известно, что украинцы смогут брать кредиты на покупку земли.

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Теги: США, Китай, торговля, Торговая война
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