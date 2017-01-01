На Львовщине старинный храм продали за 30 тыс грн

Римо-католическому костелу больше 300 лет.

Во Львовской области старинный храм продали всего за 30 тыс гривен tsn.ua

Во Львовской области старинный храм продали всего за 30 тыс гривен. Продавали святыню через онлайн-торги. Стартовая цена была полмиллиона гривен. Об этом сообщает ТСН.

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Римо-католическому костелу больше 300 лет. Здание не реконструировалось из-за чего оно находится в очень плохом состоянии. Нет пола, крыши, окон и дверей. Стены рушатся.

Последний раз службу здесь проводили еще до Второй мировой, говорят местные.

“Это был очень красивый костел, но советская власть все отсюда вывозила“, - говорит жительница Оксана Магерова Кукуруза.

В советское время храмы закрывали и в помещениях церквей размещали склады или какое-то производство. Так было и с этим костелом. Тут действовал цех по производству электроники. Потом здание долго стояло заброшенным, а в этом году его выставил на торги Фонд государственного имущества.

“Выставили на продажу мы не римо-католический костел, выставили на продажу объект государственной собственности. Это сооружение не принадлежит ни к памятникам архитектуры, ни к культовым сооружениям“, - говорит начальница отдела малой приватизации регионального управления фонда госимущества Оксана Дидык.

Историки это подтверждают.

“Есть смысл сделать что-то этим памятником? Я считаю, нет. Он не содержит архитектурных особенностей, чего-то такого, что стоило бы фиксировать и передавать потомкам“, - говорит историк Иван Сварник.

Стартовая цена в полмиллиона гривен никого не привлекла. По правилам аукциона ее пошагово уменьшали. Потом отдали тому, кто предложил больше. Среди трех желающих победил бизнесмен из Днепра, который занимается недвижимостью.

“Просто так звезды совпали. Площадь там нормальная. Расположение нормальное. Объект нормальный. Я просто единственное не мог понять, почему такая цена. Я зашел в аукцион, там уже была цена меньше тридцати тысяч“, - говорит предприниматель Сергей Соболь.

Люди в поселке не довольны. Они говорят, что за 30 тыс могли и сами выкупить церковь.

“Участие в торгах мы не брали, потому что цена была высокая. Никто не знал, что дойдет до такой низкой цены“, - говорит поселковый голова Магерова Петр Доминик.

Теперь жители гадают, что будет на месте храма: ресторан, отель, магазин...

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Владелец пока не решил, что будет делать с новоприобретенным объектом.

Историки считают, что в подземелье вблизи храма могут находиться ценные артефакты. Если владелец согласится, то, возможно, это место даже станет туристическим.

Напомним, в Мюнхене на аукционе продали вещи Гитлера.

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