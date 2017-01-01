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Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания

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Всего в рейтинге упомянули 167 стран.
Украина заняла 96 место среди 167 стран в мировом рейтинге процветания
Украина заняла 96 место среди 167 стран в мировом рейтинге процветания
depositphotos.com

Украина заняла 96 место среди 167 стран в мировом рейтинге процветания аналитического центра The Legatum Prosperity. Об этом говорится на сайте организации.

Чтобы составить рейтинг, аналитики учитывают несколько сфер.

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Сильные стороны Украины — образование (37 место) и условия жизни (69 место), а слабые — социальный капитал, то есть межличностное доверие и доверие к институтам (148 место), а также личная безопасность (145 место).

Также аналитики отмечают, что последние 10 лет в Украине улучшились условия ведения бизнеса.

Но, в то же время, за последние 10 лет наша страна опустилась в общем рейтинге на 10 позиций. Наряду с Украиной в рейтинге оказались Тунис и Куба — 95 и 97 место соответственно.

Лидируют в рейтинге Дания, Норвгия и Швейцария. Последние места индекса заняли Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан.

Напомним, Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины.

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Теги: рейтинг процветания, экономические показатели, население
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