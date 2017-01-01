Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания

Всего в рейтинге упомянули 167 стран.

Украина заняла 96 место среди 167 стран в мировом рейтинге процветания аналитического центра The Legatum Prosperity. Об этом говорится на сайте организации.

Чтобы составить рейтинг, аналитики учитывают несколько сфер.

Читай также: Самые счастливые страны в ЕС — рейтинг

Сильные стороны Украины — образование (37 место) и условия жизни (69 место), а слабые — социальный капитал, то есть межличностное доверие и доверие к институтам (148 место), а также личная безопасность (145 место).

Также аналитики отмечают, что последние 10 лет в Украине улучшились условия ведения бизнеса.

Но, в то же время, за последние 10 лет наша страна опустилась в общем рейтинге на 10 позиций. Наряду с Украиной в рейтинге оказались Тунис и Куба — 95 и 97 место соответственно.

Лидируют в рейтинге Дания, Норвгия и Швейцария. Последние места индекса заняли Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан.

Напомним, Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram