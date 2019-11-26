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Где в Украине до сих пор нет отопления

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В некоторых городах люди живут в холодных квартирах.
В некоторых городах люди живут в холодных квартирах
В некоторых городах люди живут в холодных квартирах
depositphotos.com

В Украине по состоянию на 25 ноября полностью к отоплению подключены 20 областей. Об этом сообщается на странице Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

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Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области уже полностью подключены к теплоснабжению.

В министерстве сообщают, что до сих пор работы по теплоснабжению продолжаются в Запорожской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях, а также в столице.

“Подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в Запорожской (социальная - 99,7%), Кировоградской (жилищная - 93,1%, социальная - 99,7%), Одесской (жилищная - 99,9%), Полтавской (социальная - 98,1%) областях и Киеве (жилищная - 99,9%)“, - сообщили в Минрегионе.

Полностью к отоплению подключены 20 областей
Полностью к отоплению подключены 20 областей
facebook.com

Напомним, в Кабмине сообщали, что отопление не подорожает из-за отмены ограничений на тарифы.

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Теги: отопление, Кабмин, коммуналка
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