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В Кабмине рассказали, как поднимут Украину в рейтинге Doing Business

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Среди шагов, которые позволят стране "взлететь" в рейтинге, есть присоединение к электросетям, легкость регистрации бизнеса, регистрация собственности, защита миноритарных инвесторов.
В Кабмине озвучили шаги, которые позволят Украине "взлететь" в рейтинге Doing Business
В Кабмине озвучили шаги, которые позволят Украине "взлететь" в рейтинге Doing Business
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Минэкономики “концентрирует больше сил“ на присоединение к электросетям, легкости регистрации бизнеса, регистрации собственности и защите миноритарных инвесторов для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта, передает Экономическая правда.

“В течение последних двух месяцев принят ряд законов и актов, которые позволят добавить в следующем году еще 20 пунктов в Doing Business.

Из перспективных и приоритетных компонентов, на которые Минэкономики сегодня концентрирует больше сил, - присоединение к электросетям, легкость регистрации бизнеса, регистрация собственности, защита миноритарных инвесторов. Именно по этим направлениям необходимо удвоить, а то и утроить усилия для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business“, - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что Украине удалось подняться со 112 строчки в прогнозе 2014 году на 64-ю в прогнозе 2020 года.

Напомним, Moody's оценило план властей Украины о росте экономики в 7%.

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Теги: Украина, рейтинг, экономика, Кабмин Украины, экономика Украины, Doing Business, украинская экономика
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