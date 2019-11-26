Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во сколько украинцам обходится содержание нардепов

Комментариев: 2
Парламентариям предназначено множество льгот помимо зарплаты.
Парламентариям предназначено множество льгот, помимо зарплаты
Парламентариям предназначено множество льгот, помимо зарплаты
depositphotos.com

На содержание одного народного депутата ежегодно государство выделяет 345 тысяч гривен. В целом же парламент обходится украинскому народу в 1,4 миллиарда гривен, сообщает Obozrevatel.

Читай также: Как обстоят дела на рынке труда в Украине

Сумма так велика, потому что помимо зарплат, нардепы получают множество льгот: например, бесплатное лечение и компенсация на расходы по аренде жилья.

Закон предусматривает целый ряд льгот для народных избранников:

  • компенсация за жилье тем, кто не имеет квартиры (или дома) в Киеве — до 20 тысяч гривен ежемесячно;

  • выделяют до 8 тысяч гривен на проезд. В первую очередь продают билеты на любой вид транспорта или нардеп может воспользоваться автопарком парламента;

  • пожизненное лечение в клинике “Феофания”;

  • в случае смерти депутата обязаны бесплатно похоронить;

  • отпуск длится 45 дней;

  • имеют право взять до 30 помощников на общественных началах (на бесплатной основе) и еще до 5 человек на оплачиваемой основе (на них из бюджета ежемесячно выделяется около 50 тысяч гривен).

При этом получают нардепы куда больше, чем среднестатистические украинцы: “чистыми“ депутаты зарабатывают около 30-35 тысячам гривен.

Читай также: Как определить, есть ли финансовое расстройство у человека

В проекте бюджета на 2020 год заложено 1,4 миллиарда гривен на содержание украинского парламента.

Напомним, каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: зарплаты, нардепы, Парламент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  26.11.2019, 15:23
Оценка:  0
гость
Господа гаврилюки уселись на шею нищему народу, и ни в чем себе не отказывают, а народ оббирают по-полной, повышая тарифы и распродавая госсобственность!
гость  (аноним)  26.11.2019, 15:02
Оценка:  0
гость
Спасибо вам особое за повышение цен на мясо, воду, электроэнергию.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь