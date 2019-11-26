Во сколько украинцам обходится содержание нардепов

Парламентариям предназначено множество льгот помимо зарплаты.

На содержание одного народного депутата ежегодно государство выделяет 345 тысяч гривен. В целом же парламент обходится украинскому народу в 1,4 миллиарда гривен, сообщает Obozrevatel.

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Сумма так велика, потому что помимо зарплат, нардепы получают множество льгот: например, бесплатное лечение и компенсация на расходы по аренде жилья.

Закон предусматривает целый ряд льгот для народных избранников:

компенсация за жилье тем, кто не имеет квартиры (или дома) в Киеве — до 20 тысяч гривен ежемесячно;

выделяют до 8 тысяч гривен на проезд. В первую очередь продают билеты на любой вид транспорта или нардеп может воспользоваться автопарком парламента;

пожизненное лечение в клинике “Феофания”;

в случае смерти депутата обязаны бесплатно похоронить;

отпуск длится 45 дней;

имеют право взять до 30 помощников на общественных началах (на бесплатной основе) и еще до 5 человек на оплачиваемой основе (на них из бюджета ежемесячно выделяется около 50 тысяч гривен).

При этом получают нардепы куда больше, чем среднестатистические украинцы: “чистыми“ депутаты зарабатывают около 30-35 тысячам гривен.

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В проекте бюджета на 2020 год заложено 1,4 миллиарда гривен на содержание украинского парламента.

Напомним, каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы.

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