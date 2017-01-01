В Украине на заправках подорожал автогаз

С начала ноября оптовые цены на сжиженный газ выросли на 10% – до 19 600 гривен за тонну.

Средняя по Украине розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла до 11,91 грн/л depositphotos.com

В Украине крупные розничные сети 26 ноября повысили стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в пределах 10-40 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 во вторник.

Так, в сети ОККО СУГ подорожал на 21 коп./л, до 12,69 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть группы Приват повысила цены на 26-31 коп./л, до 11,14–11,20 грн/л.

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На станциях Параллель автогаз подорожал на 37 коп. /л. Также цены выросли на Shell, БРСМ-Нафта, BVS, SUN OIL, Mango и Motto.

Средняя по Украине розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 13 коп./л – до 11,91 грн/л.

Издание отмечает, что оптовые цены на сжиженный газ с начала ноября выросли на 10% – до 19 600 грн/т. Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом СИБУР.

Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок СУГ. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. т. СУГ против 81 тыс. т. за 1-20 октября.

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