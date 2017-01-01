ЕС увеличил квоту на украинскую курятину

Европарламент поддержал увеличение квот на украинскую курятину. Договоренности предусматривают постепенное увеличение до 2021 года в 2,5 раза - до 70 тысяч тонн в год.

Европарламент ратифицировал внесение изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС об увеличении беспошлинных квот на импорт мяса птицы (курицы). Соответствующее решение поддержали во вторник, 26 ноября, 444 европарламентария, сообщает Укринформ.

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Европарламент 26 ноября ратифицировал соглашение между ЕС и Украиной о внесении изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации между сторонами по увеличению беспошлинной квоты на экспорт украинского мяса птицы (курицы) в страны-члены Евросоюза.

Договоренности предусматривают постепенное увеличение до 2021 года в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Сейчас в рамках действия углубленной и всеобъемлющей ЗСТ Украина-ЕС годовая беспошлинная тарифная квота на экспорт украинской курятины по двум подпозициям “0207 13 70“ и “0207 14 70“ составляет около 20 тыс. тонн.

Напомним, в Украине подорожало мясо.

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