Сколько денег Украине может приносить туризм — Минкульт

Министр заявил о амбициозных целях.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины планирует довести объемы туристической отрасли до 1% от всего ВВП Украины. Об этом в интервью “Украинской правде“ заявил руководитель министерства Владимир Бородянский.

“У нас есть задание, чтобы в структуре ВВП 1% составлял туризм. То есть, если мы говорим, что ВВП вырастет на 3,5%, то плюс 1% — это уже 4,5% — это туризм, та сфера, за которую мы отвечаем. Это наш вклад в развитие экономики, чтобы у нас появились средства, чтобы строить дворцы спорта и прочее“, — отметил министр.

Также министр прокомментировал, что именно он хотел бы поменять в сфере культуры Украины. Чиновник акцентировал, что для нашей страны сегодня важна защита культурного наследия. Бородянский считает, что должно появиться новое законодательство, которое бы обеспечило защиту культурным памяткам.

Напомним, в Украине замедлился рост экономики.

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