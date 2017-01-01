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Госдолг Украины сократился на $1,1 млрд за месяц

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По итогам октября госдолг Украины упал ниже 82 миллиардов долларов, отыграв сентябрьский рост.
Госдолг Украины сократился
Госдолг Украины сократился
пресс-служба НБУ

В октябре госдолг Украины сократился на 1,36% или на 1,13 млрд долларов до 81,83 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Так, государственный и гарантированный государством долг к началу ноября составил 2 045,44 млрд гривен или 81,83 млрд долларов против 1 997,75 млрд гривен, или 82,95 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга составил 1 794,99 млрд гривен (71,81 млрд долларов) против 1 758,01 млрд гривен (73 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 38,68 млрд долларов до 39,08 млрд долларов.

Прямой внутренний долг уменьшился с 826,81 млрд гривен до 818,18 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте уменьшился с 34,33 млрд долларов до 32,73 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 октября составил 250,45 млрд гривен, или 10,02 млрд долларов.

Напомним, в 2020 году Украина возьмет в долг более $13 млрд.

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Теги: Украина, Минфин, долги, госдолг
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