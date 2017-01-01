Как изменились цены на жилье в Украине за полгода
Самыми высоким цены за квадратный метр жилья были в августе и сентябре, если анализировать последние полгода. Такие данные приводят аналитики Dom.ria, пишет Finance.ua.
“Сезонные колебания цен на рынке первичной недвижимости с весны до начала последнего активного периода 2019 года во всех регионах Украины были предсказуемыми. Для многих городов пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа, начало сентября: Киев – 29 670 грн – тот же уровень, что и на середину июля, Харьков – 18 434 грн, Львов – 19 572 грн”, – говорится в сообщении.
Рынок недвижимости в Харькове и Львове
Если говорить об этих дух городах, то в сентябре цены на недвижимость здесь упали до уровня, который был в мае.
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В Харькове с наступлением осени средняя стоимость квадратного метра жилья в новострое составила 15 975 грн. Сейчас цена растет.
Во Львове в середине октября стоимость квадратного метра в новостройке была самой низкой за проанализированный период в этом городе – 17 995 грн за квадрат. В ноябре она уже поднялась до 18 484 грн.
Рынок недвижимости в Запорожье и Виннице
Максимальный прирост средней цены квадрата был во время осенней активности – октябрь-ноябрь – 15 780 грн и 17 697 грн соответственно;
В ноябре средняя цена квадратного метра в новостройках Запорожья составляет 15 732 грн – более чем на 1 000 грн выше по сравнению с концом весны, а в Виннице – 17 273 грн – на 2 450 грн дороже, чем в мае.
Рынок недвижимости в Одессе
Пиковые цены на жилье в Одессе — это май-июнь. Средняя стоимость в этот период варьировалась от 21 512 грн до 22 594 грн, далее до сентября цена пошла на спад и достигла 19 772 грн.
В октябре цена немного поднялась — до 20 739 грн за квадратный метр.
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Рынок недвижимости в Киеве
В столице период пиковых цен — это осень. Однако не в этом году. В Киеве произошел кратковременный обвал стоимости до 27 871 грн за квадратный метр новостройки.
Сейчас средняя цена жилой площади в киевских новостройках – 28 387 грн – на 260 гривен ниже, чем весной.
Напомним, в Киеве сократился уровень продаж нового жилья.
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