Как изменились цены на жилье в Украине за полгода

Самая дорогая недвижимость в столице.

Самыми высоким цены за квадратный метр жилья были в августе и сентябре, если анализировать последние полгода. Такие данные приводят аналитики Dom.ria, пишет Finance.ua.

“Сезонные колебания цен на рынке первичной недвижимости с весны до начала последнего активного периода 2019 года во всех регионах Украины были предсказуемыми. Для многих городов пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа, начало сентября: Киев – 29 670 грн – тот же уровень, что и на середину июля, Харьков – 18 434 грн, Львов – 19 572 грн”, – говорится в сообщении.

Рынок недвижимости в Харькове и Львове

Если говорить об этих дух городах, то в сентябре цены на недвижимость здесь упали до уровня, который был в мае.

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В Харькове с наступлением осени средняя стоимость квадратного метра жилья в новострое составила 15 975 грн. Сейчас цена растет.

Во Львове в середине октября стоимость квадратного метра в новостройке была самой низкой за проанализированный период в этом городе – 17 995 грн за квадрат. В ноябре она уже поднялась до 18 484 грн.

Рынок недвижимости в Запорожье и Виннице

Максимальный прирост средней цены квадрата был во время осенней активности – октябрь-ноябрь – 15 780 грн и 17 697 грн соответственно;

В ноябре средняя цена квадратного метра в новостройках Запорожья составляет 15 732 грн – более чем на 1 000 грн выше по сравнению с концом весны, а в Виннице – 17 273 грн – на 2 450 грн дороже, чем в мае.

Рынок недвижимости в Одессе

Пиковые цены на жилье в Одессе — это май-июнь. Средняя стоимость в этот период варьировалась от 21 512 грн до 22 594 грн, далее до сентября цена пошла на спад и достигла 19 772 грн.

В октябре цена немного поднялась — до 20 739 грн за квадратный метр.

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Рынок недвижимости в Киеве

В столице период пиковых цен — это осень. Однако не в этом году. В Киеве произошел кратковременный обвал стоимости до 27 871 грн за квадратный метр новостройки.

Сейчас средняя цена жилой площади в киевских новостройках – 28 387 грн – на 260 гривен ниже, чем весной.

Напомним, в Киеве сократился уровень продаж нового жилья.

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