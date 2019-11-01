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Facebook будет платить пользователям за прохождение опросов

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Компания представила новое приложение.
Компания представила новое приложение
Компания представила новое приложение
depositphotos.com

Компания Facebook представила приложение Viewpoints, в котором пользователи будут получать денежное вознаграждение за прохождение опросов и других задач, сообщается в блоге компании.

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На данный момент новинка доступна только жителям США, хотя в скором времени компания запустит приложение и в других странах.

Стоит отметить, что опросы могут проходить только люди, которым больше 18 лет. Для участия в опросах необходимо подключить к Viewpoints аккаунт в Facebook. Также система запросит имя пользователя, адрес электронной почты, страну проживания, дату рождения и пол, а в некоторых случаях локацию.

Facebook обещает, что личную информацию пользователя продавать не будут.

В компании заявили, что запустили приложение для того, чтобы “улучшить свои продукты“ и “уменьшить негативное влияние соцсетей“. 

За участие пользователи будут получать бонусные очки. Когда человек наберет определенное количество очков, он сможет перевести их на счет в PayPal.

Напомним, в Украине хотят обложить налогами стриминговые платформы и соцсети.

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Теги: Facebook, соцсети, заработок в интернете
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