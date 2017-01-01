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В закон об открытии рынка земли внесут изменения — Зеленский

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Правки в законопроекте будут касаться трех пунктов.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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В принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о рынке земли при подготовке ко второму чтению внесут изменения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице Facebook.

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Речь идет о том, чтобы внести норму о приобретении полей иностранцами только по итогам референдума.

“Перед вторым чтением нашего законопроекта о земле мы внесем изменения, касающиеся продажи земли иностранцам-физическим лицам и иностранным компаниям – возможности приобрести украинскую землю иностранцу только после решения референдума“, – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что закон о проведении референдума также будет принят.

Президент добавил, что законопроект об обороте сельхозземель ждут и другие изменения. В частности, при подготовке документа ко второму чтению будут изменены лимиты на приобретение земли “в одни руки“, а также будет прописана программа поддержки малых фермеров.

Напомним, стало известно, когда в Украине проведут референдум об открытии рынка земли.

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Теги: Зеленский, рынок земли, мораторий на продажу земли
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