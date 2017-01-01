В Газпроме сообщили, что Украина должна сделать для транзита газа

Россия рассматривает несколько вариантов по поводу заключения контракта на транзит газа через Украину.

Россия рассматривает несколько вариантов по поводу заключения контракта на транзит газа через Украину depositphotos.com

Глава “Газпрома” Алексей Миллер отметил важность скорого решения технических проблем по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Но новая структура для транзита газа пока не прошла сертификацию. Об этом Миллер сообщил журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет УНН со ссылкой на эфир российского федерального ТВ.

“Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, в Украине должен быть создан независимый газовый транспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки. Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные, которые должны быть решены и решены как можно скорее”, — передает телеканал “Россия-24” слова Миллера.

Глава “Газпрома” также рассказал, что направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставки газа в Украину.

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Миллер отметил, что Москва предлагает “пакетное решение”. Оно включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам.

Но у России есть и запасной план — продление действующего контракта на 2020 год.

Напомним, Украина планирует принять газом долг Газпрома.

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