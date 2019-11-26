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Правительство снизит цену на газ для населения

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В этом году в Украине на 30% больше запасов газа, чем обычно.
Правительство снизит цену на газ для населения
Правительство снизит цену на газ для населения
depositphotos.com

Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом на сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019“, - отметил министр.

Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.

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Также министр рассказал, что в этом году в Украине на 30% больше запасов газа, чем обычно.

“У нас на 30% больше запасов газа, чем обычно. И это означает, что мы можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электроэнергией, так и газом. Значит, зимовать будем с теплом“, - подчеркнул Алексей Оржель.

Напомним, Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ.

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Теги: Кабмин, газ, Оржель, цена на газ
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.11.2019, 19:41
Оценка:  0
гость
На мясо - снизили, на воду - снизили, на электроэнергию - снизили, на газ - снизят, но с3,14здят в 1000 раз больше.
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