Правительство снизит цену на газ для населения
Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом на сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
“Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019“, - отметил министр.
Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.
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Также министр рассказал, что в этом году в Украине на 30% больше запасов газа, чем обычно.
“У нас на 30% больше запасов газа, чем обычно. И это означает, что мы можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электроэнергией, так и газом. Значит, зимовать будем с теплом“, - подчеркнул Алексей Оржель.
Напомним, Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ.
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