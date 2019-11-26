В этом году в Украине на 30% больше запасов газа, чем обычно.

Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом на сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019“, - отметил министр.

Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.

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Также министр рассказал, что в этом году в Украине на 30% больше запасов газа, чем обычно.

“У нас на 30% больше запасов газа, чем обычно. И это означает, что мы можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электроэнергией, так и газом. Значит, зимовать будем с теплом“, - подчеркнул Алексей Оржель.

Напомним, Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ.

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