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Курс валют на 27 ноября: гривна преодолела важный рубеж

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Курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки – до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке упал на пять копеек – до 23,97 гривен за доллар.
Нацбанк снова укрепил гривну
Нацбанк снова укрепил гривну
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 27 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару более чем на семь копеек – до 23,98 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 26 ноября.

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Таким образом, курс доллара вновь упал до минимального значения в нынешнем году. Предыдущий минимум был обновлен 26 ноября – 2405,3801 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был почти четыре года назад (15 января 2016 года) – 2395,0773 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2398,2702 гривны (-7,1099);

– 100 евро – 2642,8938 гривны (-4,9486).

Во второй рабочий недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на три копейки – до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке упал на пять копеек – до 23,97 гривен за доллар.

Напомним, НБУ вводит в обращение монету 5 гривен.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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