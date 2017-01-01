Курс валют на 27 ноября: гривна преодолела важный рубеж
Национальный банк Украины на среду, 27 ноября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару более чем на семь копеек – до 23,98 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 26 ноября.
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Таким образом, курс доллара вновь упал до минимального значения в нынешнем году. Предыдущий минимум был обновлен 26 ноября – 2405,3801 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был почти четыре года назад (15 января 2016 года) – 2395,0773 гривен за 100 долларов.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2398,2702 гривны (-7,1099);
– 100 евро – 2642,8938 гривны (-4,9486).
Во второй рабочий недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на три копейки – до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке упал на пять копеек – до 23,97 гривен за доллар.
Напомним, НБУ вводит в обращение монету 5 гривен.
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