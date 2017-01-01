Дефицит госбюджета вырос в пять раз

Сводный бюджет за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом 643 миллиона гривень против профицита годом ранее.

Госбюджет в этом году сведен с дефицитом 30 миллиардов гривень Пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 30,278 миллиарда гривень, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

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Так, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 643 миллиона гривень против профицита годом ранее.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру.

Напомним, Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий.

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