Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дефицит госбюджета вырос в пять раз

Комментариев: 0
Сводный бюджет за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом 643 миллиона гривень против профицита годом ранее.
Госбюджет в этом году сведен с дефицитом 30 миллиардов гривень
Госбюджет в этом году сведен с дефицитом 30 миллиардов гривень
Пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 30,278 миллиарда гривень, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Читай также: Минфин дал прогноз по экономике без МВФ

Так, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 643 миллиона гривень против профицита годом ранее.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру.

Напомним, Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: бюджет, бюджет Украины, Госбюджет, Дефицит бюджета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь